Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde enkaz altında olan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Göçük altında 6 kişi var. Öte yandan Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan da 1 kişi çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Şu an için hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35'tir" dedi.