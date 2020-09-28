Elazığ’da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu

Valilikten yapılan açıklamada:”28.09.2020 tarihinden itibaren Elazığ’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişler HES kodu ile yapılacaktır” denildi.

HES kodunun alınımının tarif edildiği açıklamada, “HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e kısa mesaj (SMS) olarak gönderilir. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilir, ‘HES kodu oluştur’ butonuna tıklanır, kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinde dilediğiniz sayıda HES kodu üretilebilir, hangi kodu hangi kurumla paylaştığınız listesini görüntüleyebilir, dilerseniz iptal edebilir veya yetkilerini kaldırabilirsiniz. Kısa mesaj göndererek HES kodu alırken mesajınızın sonunda paylaşım süresini belirtemezseniz kodun süresi 1 yıl ile sınırlı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ (İHA)







