Elazığ’da kardan kapanan 138 köy yolundan 70’i açıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Ekiplerin çalışmasında 70 köy yolu kardan temizlenirken halen kar nedeniyle kapalı bulunan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)