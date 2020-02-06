Türkiye Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi

Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi

Türkiye

Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi

Elazığ'da 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardında bölgede okulların açılma tarihi 10 Şubat'a ertelenmişti. Yapılan son açıklamada okulların açılma tarihinin tekrar ertelendiği ifade edildi.

06 Şubat 2020, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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Elazığ'da okulların açılma tarihi 17 Şubat'a ertelendi. Daha önce okulların 10 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı. Malatya'da da Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir" dedi.

Malatya'daki okulların durumu

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı. Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.

AA


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