Elazığ'da tombala oynatanlara baskın

Elazığ’da, işletme ruhsatı bulunmayan bir mekanda tombala oynadığı tespit edilen 33 kişiye, 8 bin 547 lira idari para cezası uygulandı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 12:22
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işletme ruhsatı bulunmayan, tombala makinesiyle kumar oynatıldığı tespit edilen bir mekana operasyon düzenledi. Yapılan baskında, tombala oynadığı belirlenen 33 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynamaktan toplam 8 bin 547 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.G. adlı kişi de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alındı. Ekipler, 1 tombala makinesi ve oyun kartlarına da el koydu.


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