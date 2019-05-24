Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Gece saatlerinde Güney çevre yolu Tadım Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki otomobil kavşaktan çıkan U.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlar yol kenarına savrulurken 7 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ (İHA)