Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkmaya başladı.





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Panik anlarının kaydedildiği bir görüntüye göre, deprem anında sokakta olanlar koşmaya başladı. Paniğe kapılan bir kişi de bulunduğu dairedeki pencereden yola atladı.

Ayağa kalkmaya çalışan kişi, kısa sürede yere yığıldı. Ayağının kırıldığı sanılan kişiye, sokakta bulunan belediye ekipleri yardım etti.

Deprem sonrası büyüklükleri 1.1 ve 2.8 arasında değişen 14 artçı sarsıntının daha meydana geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrasında Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyeti neticesinde hâlihazırda herhangi olumsuz ihbar ve durumun olmadığı bilgisi alınmıştır. İl AFAD Müdürlükleri eşgüdümünde tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Elazığ'a tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma ekibimiz sevk edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme de enerji hatlarında herhangi bir kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde herhangi bir hasar ve kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır."



