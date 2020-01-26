Türkiye'nin önde gelen otobüs şirketleri Elazığ'daki yaşanan deprem dolayısıyla o bölgeye seferleri 1 TL ile 5 TL arasında satışa sundu. Milliyet.com.tr'nin şirket kaynaklarından edindiği bilgilere göre kampanyanın 2 günlük olduğu ve bugün sona ereceği öğrenildi.

Türkiye, Elazığ'da yaşanan depremin ardından tek yürek oldu. Bazı otobüs firmaları Elazığ'ya gidecek olan yolculara kampanya yaptı ve otobüs bilet fiyatlarını 5 TL ile 1 TL'ye kadar indirdi. Daha önce ise İstanbul'dan Elazığ'ya gitmek isteyen bir yolcu 150 TL ile 180 TL arasında ücret ödüyordu.

Elazığ'a olan seferlerde yoğunluk yaşanıyor

Yetkililer bu bölgeye gidecek olan seferlerde yoğunluk yaşandığını söylüyor.

Elazığ önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Arama-kurtarma ekipleri gün boyu çalışarak çok sayıda vatandaşı enkazdan kurtardı.