Elazığ’daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Baskil’in Bağdere mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Hankendi villalarının bulunduğu alana kadar yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın çok sayıda ekibin bir çok noktadan müdahalesiyle 5 saatlik çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın 50 hektar alanın zarar gördüğünün tahmin edildiği bildirilirken soğutma çalışmasının gece boyu devam edeceği öğrenildi.

5 ekip 25 personelle çıkan yangını söndürmek için olay yerinde olduklarını ifade eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, “Bugün gün içerisinde 32 yangına müdahale ettik.

''SON DERECE DUYARLI OLMAMIZ LAZIM''

Sadece burası değil şehrin çeşitli noktalarında çıkan yangınlara da müdahale ettik vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Havalar çok sıcak cam parçası ve izmarit bu kadar değerli arazinin yanmasına sebep oluyor.

Buna çok dikkat etmemiz lazım. Türkiye’nin her yerinde televizyonlarımızı orman yangınları ile açıp orman yangınları ile kapatıyoruz.

Bunlar milli değerler vatandaşımızın son derece duyarlı olması lazım. Yangın Banvit fabrikasının olduğu arka kısımdan başlayarak buraya kadar geldi. Burada da önünü kestik. Şu anda ekiplerimiz müdahale ediyor. Kontrolümüz altında, gece geç saatlere kadar soğutma işlemini yapıp ekiplerimizi çekeceğiz” dedi.

ELAZIĞ (İHA)