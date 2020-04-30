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Türkiye Elazığ'ın ardından Muğla'da şiddetli deprem

Elazığ'ın ardından Muğla'da şiddetli deprem

Türkiye

Elazığ'ın ardından Muğla'da şiddetli deprem

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.45'te Elazığ da 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

30 Nisan 2020, Perşembe 12:04 Son Güncelleme:
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu.

Elazığ da sallanmıştı

AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ Sivrice'de saat: 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

 AFAD'ın geçtiği verilere göre, depremin derinliği 12.55 kilometre olarak ölçüldü.

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