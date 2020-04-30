Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu.

Elazığ da sallanmıştı

AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ Sivrice'de saat: 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre, depremin derinliği 12.55 kilometre olarak ölçüldü.



