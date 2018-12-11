Elazığspor’da yönetime talip çıkmadı, kayyuma kalabilir

Spor Toto 1. Lig’de tarihinin en sıkıntılı sezonunu geçiren Elazığspor’da Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Genel Kurul’un başlaması için yönetim ve denetleme kurulunun iki katının bir fazlası olan 57 kişinin hazırun cetveline imza atması gerekiyordu. 87 delegenin katılım sağlamasıyla başlayan Olağan Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’na Galip Belhan, Katip Üyeliklerine ise Prof. Dr. Asaf Varol ile Zafer Yetiş seçildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından divana imza yetkisi delegelerin oylarına sunularak kabul edildi.

HARCAMALAR DELEGELER TARAFINDAN İBRA EDİLDİ

İrfan Yumakgil Başkanlığı’ndaki yönetim kurulunun faaliyet raporu Basın Sözcüsü Ali Şiş tarafından okunurken, yapılan harcamalar delegeler tarafından ibra edildi.

Gerçekleştirilen ibranın akabinde divana Necati Erdem Başkanlığı’nda bir yönetim kurulu listesi sunuldu. Dilek ve Temenniler Bölümü’nde söz alan Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Osman Dilek, Necati Erdem yönetiminin Andreas Tatos’un uçak biletini almasını şova dönüştürdüğüne vurgu yaparak, başkan adayını eleştirdi.

SALONU TERK ETTİ

Daha sonra söz alan Necati Erdem, haksız eleştirilere maruz kaldığını ve cebinden ödeme gerçekleştirdiğini söyledi. Uzun süren tartışmaların ardından Necati Erdem başkan adaylığından vazgeçtiğini ifade ederek, salonu terk etti.

Daha sonra söz alan mevcut başkan İrfan Yumakgil, Necati Erdem’in yaptığı 50 Bin TL’lik prim ödemesinin kendisine ait olmadığı ve başka birinden bağış alarak bu işi yaptığını belirterek, yönetim kurulundaki 3-4 ailenin takıma 835 Bin TL’lik destek sağladığını söyledi.

BAŞKANLIK İÇİN HİÇBİR LİSTE KALMADI

Necati Erdem’in adaylık başvurusunu geri çekmesinin ardından Elazığspor Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için hiçbir liste kalmadı ve Divan Başkanı Galip Belhan, İrfan Yumakgil yönetimin göreve devam edeceğini belirtti.

Yönetim kuruluna aday olmadığı için eski yönetim görevi devam ettirmek zorunda diyen Belhan, “Yönetim kurulunun ilgili mahkemeye müracaat ederek kayyum talebinden bulunması gerekiyor. Bundan sonraki süreç öyle gerçekleşecek” dedi.

ELAZIĞ (İHA)