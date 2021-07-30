Yemek Elbasan tava nasıl yapılır? 30 Temmuz 2021 MasterChef elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Elbasan tava nasıl yapılır? 30 Temmuz 2021 MasterChef elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Elbasan tava nasıl yapılır? 30 Temmuz 2021 MasterChef elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Elbasan tava nasıl yapılır? 30 Temmuz 2021 MasterChef elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar 2. turu geçebilmek için elbasan tava yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise "elbasan tava nasıl yapılır? merak ediyor. 30 Temmuz 2021 MasterChef Türkiye elbasan tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

30 Temmuz 2021, Cuma 21:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arnavutluk Cumhuriyeti'nin en popüler yemeklerinden birisi olan elbasan tava, tadıyla da kendine hayran bırakıyor. Peki, elbasan tava nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Elbasan tava tarifi, hazırlanışı, malzemeler, yapılışı, püf noktası...

ELBASAN TAVA TARİFİ

Elbasan tava malzemeler

  • 1 kilo gram dana kuşbaşı eti
  • 2 kuru soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 kaşık salça
  • Baharat
  • 1 büyük patates, 1 bardak kadar bezelye

Elbasan tava sosu için

  • 6 kaşık un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı et suyu
  • 2 yumurta akı
  • 1 su bardağı yoğurt

Elbasan tavanın üzerine:

  • 2 yumurta sarısı
  • Rende kaşar

Elbasan tava yapılışı

Etlerimizi haşlayalım. Soğanları doğrayıp yağda kavuralım( hangi yağı isterseniz). Biraz kavrulunca sarımsak ve küp patatesleri ekleyelim. Daha sonra salçasını da koyup eti ekleyin. Bezelyesini de ekledikten sonra arzu ettiğiniz baharatları ve tuzunu ekleyip sebzeler pişene kadar pişirin. Sosu için unu yarım bardak kadar sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında süt ve et suyunu da ekleyin. Kaynayınca altını kısıp yumurta akı ve yoğurdu ekleyip hemen karıştırın ve tuzunu atın. Etleri ister tek kişilik ister büyük fırın kabına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz sosu dökün. Sosunda üzerine yumurta sarılarını sürüp rende kaşarı dökün. Peynir eriyip nar gibi kızarınca fırından çıkarın.

İlgili Haberler
Soğan çorbası nasıl yapılır? 29 Temmuz 2021 MasterChef soğan çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktasıBalık çorbası nasıl yapılır? MasterChef 29 Temmuz 2021 balık çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
İsviçre Alpleri ve Lihtenştayn
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Alaçatı'dan dünyaya uzanan dondurma serüveni: Dondurmino
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (30 Temmuz 2021)