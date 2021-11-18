Elbasan tava nasıl yapılır? MasterChef Elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Elbasan tava tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise Elbasan tava tarifi araştırıyor. Peki, Elbasan tava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız elbasan tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
18 Kasım 2021, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Balkan Mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan Elbasan tava tarifi, adını Arnavutluk'un Elbasan ilçesinden almış. Peki, Elbasan tava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Elbasan tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
ELBASAN TAVA TARİFİ
Elbasan tava malzemeler
- Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
- 2 adet orta boy soğan
- 2 adet yeşil biber
- 3-4 diş sarımsak
- 1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Sıcak su
Sosu için:
- 1 su bardağı un
- 2 yumurta sarısı
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 su bardağı et suyu
- Tuz
Üzeri için:
- Kırmızı toz biber
Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir.
Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur.
Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir.
5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.
Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır.
Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir.
Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.
Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı.
Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür. En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.