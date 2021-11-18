Yemek Elbasan tava nasıl yapılır? MasterChef Elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Elbasan tava nasıl yapılır? MasterChef Elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Elbasan tava nasıl yapılır? MasterChef Elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Elbasan tava nasıl yapılır? MasterChef Elbasan tava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Elbasan tava tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise Elbasan tava tarifi araştırıyor. Peki, Elbasan tava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız elbasan tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

18 Kasım 2021, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Balkan Mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan Elbasan tava tarifi, adını Arnavutluk'un Elbasan ilçesinden almış. Peki, Elbasan tava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Elbasan tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

ELBASAN TAVA TARİFİ

Elbasan tava malzemeler

  • Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıcak su

Sosu için:

  • 1 su bardağı un
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı et suyu
  • Tuz

Üzeri için:

  • Kırmızı toz biber

ELBASAN TAVA YAPILIŞI

Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir.

Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur.

Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir.

5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.

Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır.

Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir.

Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.

Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı.

Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür. En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.

İlgili Haberler
Kasım ayı yemekleri1 Kişilik Krep Tarifi ve Yapılışı - En güzel Tek Kişilik Krep nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bulgaristan'ın batan güneşi: Varna
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Denizin sekiz kollu dahisi: Ahtapot
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (18 Kasım 2021)