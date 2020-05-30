Elbasan tava tarifi: Elbasan tava nasıl yapılır?

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Elbasan tava tarifi

Elbasan tava malzemeleri

1 kilo gram dana kuşbaşı eti

2 kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1 kaşık salça

Baharat

1 büyük patates, 1 bardak kadar bezelye

Elbasan tarifi sosu için

6 kaşık un

2 su bardağı süt

1 su barsağı et suyu

2 yumurta akı

1 su bardağı yoğurt

Elbasan tavanın üzerine:

2 yumurta sarısı

Rende kaşar

Elbasan tava yapılışı

Etlerimizi haşlayalım. Soğanları doğrayıp yağda kavuralım( hangi yağı isterseniz). Biraz kavrulunca sarımsak ve küp patatesleri ekleyelim. Daha sonra salçasını da koyup eti ekleyin. Bezelyesini de ekledikten sonra arzu ettiğiniz baharatları ve tuzunu ekleyip sebzeler pişene kadar pişirin. Sosu için unu yarım bardak kadar sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında süt ve et suyunu da ekleyin. Kaynayınca altını kısıp yumurta akı ve yoğurdu ekleyip hemen karıştırın ve tuzunu atın. Etleri ister tek kişilik ister büyük fırın kabına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz sosu dökün. Sosunda üzerine yumurta sarılarını sürüp rende kaşarı dökün. Peynir eriyip nar gibi kızarınca fırından çıkarın.



