Yemek Elbasan tava tarifi: Elbasan tava nasıl yapılır?

Elbasan tava tarifi: Elbasan tava nasıl yapılır?

Yemek

Elbasan tava tarifi: Elbasan tava nasıl yapılır?

Rumeli mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan elbasan tava tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için elbasan tava tarifi arıyor ya da elbasan tava nasıl yapılır merak ediyorsanız "Elbasan tava tarifi, Elbasan tava nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 18:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem damak tadınızı hem de sofralarınızı şenlendirecek elbasan tava tarifi oldukça sevilen bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için elbasan tava tarifi arıyor ya da elbasan tava nasıl yapılır merak ediyorsanız "Elbasan tava tarifi, Elbasan tava nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Elbasan tava tarifi

Elbasan tava malzemeleri

  • 1 kilo gram dana kuşbaşı eti
  • 2 kuru soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 kaşık salça
  • Baharat
  • 1 büyük patates, 1 bardak kadar bezelye

Elbasan tarifi sosu için

  • 6 kaşık un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su barsağı et suyu
  • 2 yumurta akı
  • 1 su bardağı yoğurt

Elbasan tavanın üzerine:

  • 2 yumurta sarısı
  • Rende kaşar

Elbasan tava yapılışı

Etlerimizi haşlayalım. Soğanları doğrayıp yağda kavuralım( hangi yağı isterseniz). Biraz kavrulunca sarımsak ve küp patatesleri ekleyelim. Daha sonra salçasını da koyup eti ekleyin. Bezelyesini de ekledikten sonra arzu ettiğiniz baharatları ve tuzunu ekleyip sebzeler pişene kadar pişirin. Sosu için unu yarım bardak kadar sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında süt ve et suyunu da ekleyin. Kaynayınca altını kısıp yumurta akı ve yoğurdu ekleyip hemen karıştırın ve tuzunu atın. Etleri ister tek kişilik ister büyük fırın kabına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz sosu dökün. Sosunda üzerine yumurta sarılarını sürüp rende kaşarı dökün. Peynir eriyip nar gibi kızarınca fırından çıkarın.

İlgili Haberler
Bezelye yemek tarifi: Bezelye yemeği nasıl yapılır?Molehiya yemek tarifi: Molehiya yemeği nasıl yapılır?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Keyifli İşler Atölyesi'nden günün tarifi