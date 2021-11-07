Elbet Bir Gün dizisinde, Şebnem Bozoklu ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşırken, Burak Yamantürk, Muhammet Uzuner ve Ömer Genç gibi başarılı oyuncular da dizinin başarılı oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki, Elbet Bir Gün dizisinin konusu nedir ve nerede çekiliyor. İşte, Fox TV’nin yeni dizisine dair detaylar…

ELBET BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel atlar diyarı olarak bilinen Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan 15 yıl önce öldürülen ailenin geride kalan Feride ve Nesime isimli iki kız kardeş ise kayıptırlar.

Yıllar önce yaşanan bu olay, Gazeteci Murat Güven’in “Kayıp Hayatlar” isimli programında ele almasıyla, yeniden ortaya çıkar. Nesime’nin eski eşi zalim Cemil Bey 15 yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yıllar önce kaçıp kurtulduğu bu olaydan sonar yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Kocası Mehmet’e büyük bir aşkla bağlıdır ama kocasının kendinden sakladığı ve geçmişten getirdiği sırları bulunmaktadır. Abla Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman kavuşamamıştır.

Sevdiklerini korumak ve hayatta kalmak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasına engel olmaya çalışan iki kadının hayatları programın yayınlanmasından sonra geri dönülmez bir şekilde alt üst olur.

ELBET BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gizem Kılıçlı: Sinem Ünsal

Nesime Baykan: Şebnem Bozoklu

Mehmet Kılıçlı: Burak Yamantürk

Yavuz Kaplan: Muhammet Uzuner

Cemil Baykan: Ömer Genç

Asuman Kılıçlı: Zeynep Kaçar

Mevsim Baykan: Helin Kandemir

Murat Güven: Kenan Acar

Serdar Kılıçlı: Ulvi Kahyaoğlu

Sevilay Egemen: Yağmur Özbasmacı Mermer

Kamil Baykan: Talha Karcı

Janset Ekin: Eylül Lize Kandemir

Ahmet Dündar: Mustafa Egemen Almacı

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Most Production imzalı FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün’ün çekimleri, Nevşehir’in ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da başladı. Dizinin ilk bölümü Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya’da gerçekleşirken, hikaye gereği dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul’da çekiliyor…