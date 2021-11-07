Magazin Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Elbet Bir Gün dizisi sürükleyici hikayesiyle 7 Kasım Pazar akşamı Fox TV ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Geçmişlerini geriden bırakarak yeni bir hayata adım atan iki kız kardeşin zorlu yaşamını konu edinen dizinin oyuncuları ve çekildiği mekanlar da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Elbet Bir Gün diziş hakkında merak edilen soruların yanıtları…

07 Kasım 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Elbet Bir Gün dizisinde, Şebnem Bozoklu ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşırken, Burak Yamantürk, Muhammet Uzuner ve Ömer Genç gibi başarılı oyuncular da dizinin başarılı oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki, Elbet Bir Gün dizisinin konusu nedir ve nerede çekiliyor. İşte, Fox TV’nin yeni dizisine dair detaylar…

ELBET BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel atlar diyarı olarak bilinen Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan 15 yıl önce öldürülen ailenin geride kalan Feride ve Nesime isimli iki kız kardeş ise kayıptırlar.

Yıllar önce yaşanan bu olay, Gazeteci Murat Güven’in “Kayıp Hayatlar” isimli programında ele almasıyla, yeniden ortaya çıkar. Nesime’nin eski eşi zalim Cemil Bey 15 yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yıllar önce kaçıp kurtulduğu bu olaydan sonar yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Kocası Mehmet’e büyük bir aşkla bağlıdır ama kocasının kendinden sakladığı ve geçmişten getirdiği sırları bulunmaktadır. Abla Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman kavuşamamıştır.

Sevdiklerini korumak ve hayatta kalmak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasına engel olmaya çalışan iki kadının hayatları programın yayınlanmasından sonra geri dönülmez bir şekilde alt üst olur.

ELBET BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gizem Kılıçlı: Sinem Ünsal
  • Nesime Baykan: Şebnem Bozoklu
  • Mehmet Kılıçlı: Burak Yamantürk
  • Yavuz Kaplan: Muhammet Uzuner
  • Cemil Baykan: Ömer Genç
  • Asuman Kılıçlı: Zeynep Kaçar
  • Mevsim Baykan: Helin Kandemir
  • Murat Güven: Kenan Acar
  • Serdar Kılıçlı: Ulvi Kahyaoğlu
  • Sevilay Egemen: Yağmur Özbasmacı Mermer
  • Kamil Baykan: Talha Karcı
  • Janset Ekin: Eylül Lize Kandemir
  • Ahmet Dündar: Mustafa Egemen Almacı

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Most Production imzalı FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün’ün çekimleri, Nevşehir’in ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da başladı. Dizinin ilk bölümü Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen Kapadokya’da gerçekleşirken, hikaye gereği dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul’da çekiliyor…

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