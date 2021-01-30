Türkiye Elbeyli Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alacak

Elbeyli Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alacak

Türkiye

Elbeyli Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alacak

Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alacağını duyurdu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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