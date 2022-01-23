Elbiseden, halıdan ve koltuktan mum lekesi nasıl çıkar?

Mum kullanmayı seviyor ve evinizde sıkça kullanıyorsanız, mumların yarattığı lekelerle başınız derde giriyor olabilir. Peki, mum lekesi nasıl çıkar? Halıdan, koltuktan, elbiseden mumu lekesi çıkarma yöntemleri...

MUM DÖKÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

Diğer tüm lekelerin aksine erimiş muma kuruduktan sonra müdahale etmek daha doğrudur. Mum henüz sıcakken hiçbir işlem yapmamalısınız. Mum kuruduğunda döküldüğü yüzeyden kalıp halinde çıkacaktır. Lekeye hızlı bir şekilde müdahale etmek istiyorsanız buz yardımı ile kurumasını hızlandırabilirsiniz. Mum donduktan sonra ise leke ne kadar büyük olursa olsun kolaylıkla kazıyıp mum lekesinden kurtulacaksınız.

KUMAŞTAN MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Mum lekesinde önemli olan diğer lekelerin aksine kuruduktan sonra müdahale edilmesidir. Mumun döküldüğü yüzeyin iyice kurumasını bekleyin. Birkaç buz parçasını lekenin üzerine tutarak soğutup sertleşmesini sağlayın.

Yumuşak bir fırça ya da spatula yardımı ile kuruyan mumu kazıyın. Bu işlemi yaparken kumaşın zarar görmesine dikkat edin.

Lekeleri kazıdıktan sonra kumaşın altına ve üstüne kağıt havlu koyun ve kumaşı ütüleyin. Mum lekesi tamamen kağıt havluya geçene kadar ütülemeye devam edin.

kağıt havlu yerine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.

Bu işlemi elbiselerinizde ve hassas kumaşlı kıyafetlerinizin etiketlerindeki talimatlara dikkat ederek uygulayabilirsiniz.

KOLTUKTAN MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Koltuktan mum lekesinin donmasını bekleyerek koltuk kumaşına zarar vermeden kazıyabilir ve hafif deterjanlı bir bezle silebilirsiniz.

HALIDAN MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halınıza mum damladığı zaman hemen bir poşete buz doldurun ama poşetin sağlam olduğundan emin olun.

Lekenin iyice donmasını sağlayın.

Leke donduktan sonra ucu kör bir bıçak yardımıyla mumu kazıyın.

Daha sonra lekenin üzerine kağıt havlu ya da yağlı kağıt koyun ve kağıt mumu emene kadar ütü ile üzerinden geçin.

Ütünün halıyı yakacak kadar ısınmamasına dikkat edin.

Daha sonra deterjan ve sünger yardımı ile halıyı temizleyin.

Eğer ütü halınıza zarar verecek ise saç kurutma makinesi ile mumu eritebilirsiniz.

MUM LEKESİNİ TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mum lekesine ıslakken müdahale etmek daha çok yayılmasına neden olur ve lekeyi temizlemeyi zorlaştıracaktır. Bu yüzden lekenin kurumasını bekleyin.

Lekeye ütü uygularken dikkatli olun. Ütüyü uygularken lekenin tamamen emildiğine emin olun.

Gerekirse kağıt havluyu değiştirin.

Ütünün sıcaklığıyla kıyafetinize leke bırakmaması için kullandığınız kağıt havlunun renksiz olmasına dikkat edin.

Mum lekesini keskin bir alet ya da tırnağınız ile kazımayın. Bu işlem kumaşa zarar verebilir.



