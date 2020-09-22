Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz corona virüse yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı.
22 Eylül 2020, Salı 19:52 Son Güncelleme:
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Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
AA