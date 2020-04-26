Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum
Karantinada bulunan isimlerden Elçin Sangu akıl sağlığını korumak için kendince çözümler buluyor.
26 Nisan 2020, Pazar 02:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Evinde karantina altında olan Elçin Sangu, Instagram'dan köpeğiyle fotoğrafını "Akıl sağlığımı böyle koruyorum:))" notuyla paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan güzel oyuncunun fotoğrafı farklı sosyal medya platformlarında konuşuldu.
Önceki gün Elçin Sangu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu bulmasıyla büyük sevinç yaşamış ve bu sevincini Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşmıştı.