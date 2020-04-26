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Magazin Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum

Magazin

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum

Karantinada bulunan isimlerden Elçin Sangu akıl sağlığını korumak için kendince çözümler buluyor.

26 Nisan 2020, Pazar 02:44 Son Güncelleme:
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Evinde karantina altında olan Elçin Sangu, Instagram'dan köpeğiyle fotoğrafını "Akıl sağlığımı böyle koruyorum:))" notuyla paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan güzel oyuncunun fotoğrafı farklı sosyal medya platformlarında konuşuldu.

Önceki gün Elçin Sangu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu bulmasıyla büyük sevinç yaşamış ve bu sevincini Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşmıştı.

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