Elçin Sangu trafiği tıkadı

Çıkışta magazincilerle karşılaşan Elçin Sangu, habercilerin sorularına yanıt vermek istemedi. Sonra aracına bindi, direksiyonun başına geçti. Ancak uzun bir süre hareket etmedi. Ünlü oyuncu arabasında bir arkadaşını beklerken, trafiği aksattı. Kornalar çalmaya başladı. Elçin Sangu diğer sürücülerden eliyle özür diledi.

Ünlü oyuncu magazin muhabirlerinin fotoğrafını çekmesine ise tepki gösterdi. Geçen haftalarda da Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken fotoğraflarını çeken habercilere “Neyi, neden çekiyorsunuz?” diye çıkışmıştı. Muhabirler “İşimizi yapıyoruz” deyince de sert bir şekilde şu cevabı vermişti:

“Sizin işiniz bu değil. Gazeteci olduğunuzu nereden bilelim? Kimsin, nesin sen?”

İlk vukuatı değil

Daha önceki yıllarda da Elçin Sangu ile birlikte fotoğrafını çeken muhabirlere sert tepki gösteren Yunus Özdiken 2017’de, Cihangir’de bir gece kulübünde kimlik kontrolü yapan polislerle kavga etmişti. Polis memurlarına “Bırakın da gidelim kardeşim, verin sevgilimin nüfus cüzdanını” demiş, çıkışta habercilere de bağırmıştı.

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