Elçin Sangu’nun 7 milyon sevinci
Ünlü oyuncu Elçin Sangu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu bulmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sangu, bu sevincini hesabından paylaştı.
22 Nisan 2020, Çarşamba 22:52 Son Güncelleme:
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Kiralık Aşk dizisiyle gönüllere taht kuran Elçin Sangu Instagram'da fazla paylaşım yapmayan isimlerden. Buna rağmen takipçi sayısı yükselişte olan Sangu bu artıştan hayli memnun. 7 milyon takipçi sayısına ulaşan güzel oyuncu mutluluğunu Instagram hesabı hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dile getirdi: