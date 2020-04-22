Elçin Sangu’nun 7 milyon sevinci

Kiralık Aşk dizisiyle gönüllere taht kuran Elçin Sangu Instagram'da fazla paylaşım yapmayan isimlerden. Buna rağmen takipçi sayısı yükselişte olan Sangu bu artıştan hayli memnun. 7 milyon takipçi sayısına ulaşan güzel oyuncu mutluluğunu Instagram hesabı hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dile getirdi:





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