Ezel Akay’ın merakla beklenen son filmi ‘9 Kere Leyla’dan yeni teaser yayınlandı. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’u bir araya getiren film 20 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

20 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak olan ‘9 Kere Leyla’ filmi için geri sayım devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla heyecan yaratan filmin yeni Teaser’ı yayınladı.

Elçin Sangu’nun evlilik terapisti Nergis’i canlandırdığı filmde Haluk Bilginer’in hayat verdiği Adem karakterini hipnoz yöntemiyle terapiye aldığı eğlenceli sahneler büyük ilgi topladı.

Zengin iş insanı Adem’in genç sevgilisi Nergis uğruna eşi Leyla (Demet Akbağ) ile olan evliliğini bitirmeye çalışmasının hikâyesinin masalsı, fantastik bir görsel komedi diliyle anlatıldığı filmde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan rol alıyor.

9 Kere Leyla'nın 2. Teaser’ı çıktı!





Adem (Haluk Bilginer), genç ve güzeller güzeli sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna 20 yıllık karısı Leyla (Demet Akbağ)'dan boşanmayı kafasına koymuştur. Ancak Leyla ile olan evliliği doğal yollarla bir türlü sona ermemekte ve bu durum, Nergis ile olan yasak aşkını iyice içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Zavallı Adem’in tek derdi aşk hayatı da değildir üstelik. Bir taraftan elindeki antik yazmaları almak isteyen karanlık Mahdum (Fırat Tanış) beyin, bir taraftan da kendisini deli gibi kıskanan beceriksiz avukatı Haris (Alican Yücesoy) ’in başına açtıkları dertlerle uğraşmak zorundadır. Bir evlilik iki aşk üç bela Dokuz kere Leyla…