Elde en basit şekilde ponpon nasıl yapılır? Örgü ponponu yapımı...

Şiş ya da tığa ihtiyaç duymadan ponpon yapımı oldukça basittir. Elde oldukça pratik şekilde pek çok renkte ponponlar yapabilirsiniz. Bunun için bazı malzemelere ihtiyacınız var. Malzemelerin kalıplarını ise yapacağınız ponponun büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz.

Elde en basit şekilde ponpon nasıl yapılır?

Elde basit bir şekilde ponpon yapmak için;

İki adet yuvarlak kesim, ortası delik karton (Kartonun boyutlarını yapacağınız ponponun büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz)

İp,

Makas

Yapılışı: İlk olarak yuvarlak şekilde kesilmiş eşit iki kartonu birbirine sabit tutun. Daha sonra hangi iple ponpon yapmak istiyorsanız bir kısmını bu iki kartonun içinden geçirerek dışa doğru sarmaya başlayın. Eğer iri ve güzel bir ponpon yapmak istiyorsanız kartonların çevresini olabildiğince iple sarmanız gerekmektedir. Sarma işlemini, ipi iğneye geçirerek çok daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.

Kartonların çevresini iple iyice sardıktan sonra makasa ihtiyacınız var. Sarmış olduğunuz kartonun dış kısmında kalan ipleri kesmeniz gerekiyor. Bunun için belirli bir kısımdan başlayıp iki kartonun ara boşluğunu görene dek tek bir noktayı kesin. Daha sonra makasın bıçaklarından birini iki kartonun arasına yerleştirip, yuvarlak boyunca çevresini kesin.

Tamamen kestikten sonra zaten ponponun oluştuğunu göreceksiniz. Ponponunuzu sabitleyebilmek için iki kartonu birbirinden biraz ayırdıktan sonra elinize bir ip alın ve iki kartonun arasında kalan kısmı dolayarak sıkıca bağlayın. Makas yardımıyla kartonların bir bölümünü keserek ponponunuzu arasından çıkarın. İpler farklı uzunluklarda olduğu için ponponunuz biraz şekilsiz durabilir. Bunu düzeltmek için yine makas yardımıyla görünen uzun ipleri keserek her bir ipi aynı boyuta getirebilirsiniz. Ponponunuz tamamlandı…

Örgü modelleri için küçük ponpon nasıl yapılır?

Bazen oldukça küçük boyutlarda ponponları kartonla yapmak çok basit olmuyor. Kartonu küçük boyutlarda kesmek ya da çevresine ip dolamak oldukça zor ve zahmetli bir işlemdir. Bu yüzden en küçük boyutlarda ponponları bir çatal yardımıyla yapabilirsiniz.

Küçük ponpon yapımı için malzemeler;

İp,

Makas,

Çatal

Yapılışı: İlk olarak yapmak istediğiniz ponponun boyutlarına göre küçük ya da büyük bir çatal seçebilirsiniz. Daha sonra çatalın orta dişleri arasına daha sonradan kullanacağınız bir ip bırakmalısınız. Bu ip işlem bitiminde ponponu sabitlemeniz için size yardımcı olacak. İpi orta dişin arasında geçirdikten sonra çatalın çevresini ponpon yapacağınız iple dolayın. Dolama işlemi bittikten sonra, sabitlemek için çatalın arasında bıraktığınız iple doladığınız ipleri bağlayıp, iyice sıkın.

Çatalın dış çevresinde kalan bölümleri çıkartıp bunları bir makas yardımıyla kesin. Ponponunuzun oluştuğunu göreceksiniz fakat iplerin arasında uzunlu kısalı bölümleri toparlamak için yine makas yardımıyla uzun ipleri keserek daha net bir şekil verebilirsiniz.





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