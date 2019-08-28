Yaz mevsiminde yetişen doğal sebzelerden faydalanarak kışa hazırlık yapanların en büyük sıkıntısı ellerin biber doğrama işlerinde biberin acı etkisine maruz kalmasıdır. Dayanılmaz hale gelen bu biber acısından kurtulmak için yapılabilecek basit bazı yöntemler bulunuyor. Peki, Eldeki biber yanmasını ne geçirir? Eldeki acı biber acısı nasıl geçer? İşte acı biberin etkisini azaltacak yöntemler…

ACI BİBER NEDEN YAKAR?

Acı biberin içerisinde kapsasain maddesi verilen yanma hissine neden olan madde bulunmaktadır. Kapsaisin molekülü vücut sıcaklığını algılayan ve düzenleyen TRPV1 proteinine bağlanır. Bu protein etkinleştiğinde ısı, yanma ve tahriş olma hissi yaratır. Kapsaisinden başka, yaklaşık 40°C üzerinde sıcaklık ve asitliğin yüksek olduğu durumlar da bu proteinin etkinleşmesine neden olur. Aynı protein tarafından algılandıkları için acı biber ve yüksek sıcaklık beyinde aynı hissi oluşturur.

ACI BİBER YANMASINA İYİ GELECEK EN ETKİLİ YÖNTEMLER!

Acı biber temizlerken elin yanması, acıması ve kızarması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle de ev hanımlarının kış hazırlıklarını yaptığı bu dönemde. Bu acıdan kurtulmanın en etkili yöntemi ise, ellerinize eldiven takmak ve acı biberleri öyle temizlemektir.

Biberin acısı ellerinizi yaktıysa ilk olarak doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Acı biber vücut için alerjik bir madde olduğundan kullanacağınız diğer yöntemlerle reaksiyona girebilir, ciddi cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.

* Eczaneden alacağınız yanık kremleri biber acısına iyi gelebilir.

* Ellerinizi buzdolabından çıkardığınız soğuk yoğurdun içinde bekletebilirsiniz.

* Bol bol yıkayın ardından elinize krem sürün.

* Kahve telvesi de ellerinizde biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun.

* Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun.

* Eldeki biber acısının geçmesi için en etkili yöntem, bir kasenin içine su doldurun, buzdolabından çıkardığınız buz küplerini içine atıp ellerinizi burda bekletin. Elinizdeki acı ve yanma bir süreliğine de olsa geçecektir.

* Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır.

* Doğal okaliptus veya aloe vera yanıkların rahatlatılmasında işinize yarayacaktır.

* Ellere çamur sürmek acı biber ağrısının giderilmesi için geçmişten günümüze kullanılan yöntemlerdendir.

* Ellerinize limon sürmek, acı olan yerlere limon dilimi gezdirmek de acınızı giderecektir. Ancak limonun asidik yapısının olduğunu unutmayın.

* Yağ, biberdeki acı moleküllerini öldürür. Eldeki acının geçmesi için zeytinyağı ile ellerinizi ovalayın.

* Bebeklerde kullanılan pişik kremleri de acı biber yanığına iyi gelecektir. Cildiniz tahriş olduysa pişik kremi iyi gelecektir.

* Elinizi taze nane veya taze fesleğen ile ovalayabilirsiniz.

* Ellerinize diş macunu sürün, biraz bekletip suyla durulayın.

* Metal kaşığı elinize alıp kaşığı yıkayın, bu arada ellerinizin her tarafına metal kaşığı sürün. 2-3 dakikada acı azalacak yarım saatte tamamen geçecektir.

* Elinizi bir süre sütün içerisinde bekletirseniz acı biber acısının kısa süre içerisinde kaybolduğunu görebilirsiniz.

* Sirkenin içerisinde yanan ellerinizi 10 dk boyunca bekletmek, acının kaybolmasına yardımcı olacaktır.