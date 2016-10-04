Sağlığa oldukça faydalı olan sarımsağı yemeklerden eksik etmiyoruz. Ancak doğradıktan ya da rendeledikten sonra ellerde bıraktığı o koku oldukça rahatsız edici olabiliyor.İşte eldeki sarımsak kokusunu çıkarmanın yolu...SabunSuKaşıkEllerinizi sabunlayın. Suyla durularken bir yandan çelik bir kaşıkla koku geçene kadar ovun. Sarımsaktaki sülfür molekülleri çelikteki sülfür moleküllerine yapışacak, ellerinizdeki sarımsak kokusu metale geçecek ve böylece elinize sinen sarımsak kokusundan kurtulmuş olacaksınız.