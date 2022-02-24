GTA V, Red Dead Redemption 2 ve Disco Elysium'u saymazsak 97 puan ile Elden Ring, son 10 yılın en yüksek puan alan multiplatform oyunu oldu.

Elden Ring, 25 Şubat'ta PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

Oyunun PC sürümü için henüz onaylanmış bir dosya boyutu yok. Ancak Elden Ring için yakın zamanda yayınlanan sistem gereksinimlerine göre, oyuncuların oyunu PC’lerine kurabilmeleri için en az 60 GB boş alana sahip olmaları gerekiyor.



