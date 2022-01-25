Elden Ring’i 30 saatte tamamlamak mümkün olacak

Taipei Oyun Fuarı’nda konuşan Elden Ring’in yapımcılarından Yasuhiro Kitao, ana fikrin oyunun 30 saat içinde tamamlanabilmesi olduğunu belirtti. Kitao, bu sürenin oyuncudan oyuncuya belirgin şekilde değişebileceğinin altını çizmeyi ihmal etmedi.

Elden Ring’i yüzlerce saat boyunca oynamak isteyenlerin ise önünde bir engel bulunmuyor. FromSoftware’in bahsettiği 30 saatin sadece oyunun hikayesinin ana hattı için geçerli olduğu belirtildi. Ana hikayedeki mitoloji ve arka planın altında ise George R. R. Martin’in imzası bulunuyor.

Kitao, Elden Ring’de oyuncuların keşfedebileceği çok sayıda zindanın bulunduğunu, ancak oyunu tamamlamak için bunların hiçbirini temizlemenin gerekmeyeceğini belirtti.

Elden Ring 25 Şubat’ta oyuncular sunulacak. Oyun Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 ve PC üzerinde oynanabilecek.



