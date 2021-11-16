GQ'ya verdiği röportajda Xbox başkanı Phil Spencer, oyunların Xbox'a özel olması ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Microsoft, geçtiğimiz aylarda Bethesda'yı satın aldı. Bu satın alımın ardından Bethesda oyunlarının Xbox'a özel olup olmayacağı konusu tartışma yarattı.

Spencer röportaj sırasında Elder Scrolls 6'nın başka bir platforma gelmemesinin doğru olduğunu söyledi. Yani oyun PlayStation’a gelmeyecek.



