Bilim & Teknoloji Elder Scrolls 6, PlayStation'a gelmeyecek

Elder Scrolls 6, PlayStation'a gelmeyecek

Bilim & Teknoloji

Elder Scrolls 6, PlayStation'a gelmeyecek

The Elder Scrolls'un yeni oyunu The Elder Scrolls 6, Phil Spencer'ın söylediğine göre, PlayStation'a gelmeyecek.

16 Kasım 2021, Salı 11:35 Son Güncelleme:
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GQ'ya verdiği röportajda Xbox başkanı Phil Spencer, oyunların Xbox'a özel olması ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Microsoft, geçtiğimiz aylarda Bethesda'yı satın aldı. Bu satın alımın ardından Bethesda oyunlarının Xbox'a özel olup olmayacağı konusu tartışma yarattı.

Spencer röportaj sırasında Elder Scrolls 6'nın başka bir platforma gelmemesinin doğru olduğunu söyledi. Yani oyun PlayStation’a gelmeyecek.


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