Eldiven kullanırken bu hataları yapmayın

Rusya Sağlık Bakanlığı Kamu Konseyi üyesi Erik Brovko, virüslere karşı korunmak için, dışarı çıkarken sadece eldiven giymenin yeterli olmadığını, başka önlemlerin de alınması gerektiğini belirtti. Brovko, pandemi döneminde insanların virüslerden korunmak için maskelere ek olarak eldiven kullandıklarını ve bunun gereksiz bir önlem olmadığını kaydetti.

Erik Brovko, virüsün yüzeyler üzerinde canlı kalma süresinin oldukça uzun olduğuna vurgu yaparak, eldivenlerin doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Eldiven kullanımı ile ilgili konuşan Brovko, "Eldivenler ellerinizi koruyacaktır, ancak eldivenli ellerle gözlerinize, kulaklarınıza veya burnunuza dokunmanıza ve böylece virüse yol vermenize gerek yok. DSÖ’nün kullanılacak eldiven konusunda herhangi bir tavsiyesi bulunmuyor, ancak örme eldivenler daha az etkili olacaktır. Tıbbi veya tek kullanımlık eldivenler hemen atılmalıdır. Deri ve benzeri sürekli giydiğimiz eldivenler dezenfekte edilmelidir. Ayrıca, eldivenleri çıkardıktan sonra eller kesinlikle yıkanmalıdır" dedi.

Eldivenle telefon kullanmayın

Brovko, dışarıda veya marketteyken telefon kullanılmasının eldiven giyilmesini anlamsız kılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dışarı çıkıldığında en önemli şey eldivenli ellerle telefona dokunmamaktır. Bu, virüsün vücuda girmesinin doğrudan bir yoludur. Eldivenleri atacaksınız ama bakteriler telefonda kalacak ve daha sonra gözlerinizi veya burnunuzu kaşıyabilirsiniz. Gerekirse kulaklık kullanabilirsiniz. Dışarıya hangi nedenle çıkarsanız çıkın, dönüşte mutlaka telefonu alkollü bezle silmeniz gerekiyor.

Brovko, eldivenin olmadığı durumlarda tek kullanımlık kağıt mendil kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sputnik





İlgili Haberler Yurt dışında hayatını kaybeden ilk Türk'ün kuzeni de virüse yenildi



