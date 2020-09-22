Electronic Arts: FIFA 21 için demo yayınlanmayacak

EA Sports FIFA Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulunan EA, FIFA 21 için demo sürüm yayınlanmayacağını duyurdu. EA, bu hamlenin nedenini ise “Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını mevcut ve yeni nesil konsollarda en iyi tam oyun deneyimi sunmaya odaklamaya karar verdik.” ifadeleriyle açıkladı.

Demo sürüm çıkmayacak olsa da EA Play üyeleri, oyunu çıkışından önce deneme fırsatına erişebilecek. Electronic Arts, açıklamanın devamında 1 Ekim itibarıyla EA Play abonelerinin oyuna 10 saatlik erken erişimi olacağını ve 9 Ekim itibarıyla da oyunun tüm dünyada erişime açılacağını söyledi.

FIFA 21 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K 4 GHz veya daha iyisi

İşlemci (Intel): Core i3-6100 3.7 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya daha iyisi

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB





Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX 8150 3.6 GHz veya daha iyisi

İşlemci (Intel): Core i5-3550 3.40 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 270x veya daha iyisi

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB