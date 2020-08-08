Electronica Festival: Pandemi kurallarına uygun ilk festival

Yıllardır birbirinden farklı festival ve organizasyonlara imza atan Radyo FG’nin sahibi ünlü DJ Birol Giray (BeeGee) Türkiye’nin ilk pandemi kurallarına uygun organizasyonu ‘Electronica Festival’i Çeşme Fun Beach’te yaptı. 3 gün süren festival sabah 10.30’da başlayıp gece 24.00’te sona erdi. BeeGee, Luna Plane, Murat Uncuoğlu, Ferhat Albayrak, Alican Sezer Uysal gibi Türkiye’nin ünlü elektronik müzik ustaları festivale katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Birol Giray, 5–6 Eylül’de İstanbul Belgrad Ormanları Garden Fiesta’da Chill-Out Festivali’ni düzenleyecek. Meraklılarına duyurulur.

Siyah da Londralı oldu

Oyuncu Atilla Saral on yıl önce tasını tarağını satıp Assos Küçükkuyu’ya yerleşmişti. Köy hayatı yaşayan Atilla, geçen yıl oyuncu İnci Türkay ile evlenince bu kez eşiyle birlikte Londra’da yaşamaya başlamıştı. Atilla, geçtiğimiz hafta Assos’a dönüp arkadaşına bıraktığı “Can dostum” dediği köpeği Siyah’ı da alıp Londra’ya döndü.

İşte aşkın kanıtı

Geçen hafta iş insanı Taha Tatlıcı ile sosyetik sima Rezzan Benardete’nin yeni bir aşka yelken açtıklarını ve Marmaris’te tatil yaptıklarını köşemde duyurmuştum. Haberimden sonra, Taha ile Rezzan aşklarını gözlerden uzak yaşamaktan vazgeçip halkın arasına karıştılar. Sevgililer şimdi Bodrum Türkbükü’nde tatil yapıyorlar. Sekiz yıl önce eşlerinden boşanan aşıkların uzun zamandır kalpleri boştu.

Sağlığına kavuşup tatile çıktı

Sinema ve televizyon dünyasının duayen ismi Türker İnanoğlu, Ocak 2020’de bel fıtığı ameliyatı olmuş, ardından da solunum yetersizliği sorunu yaşayıp uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Pandemi dönemini evinde geçiren ünlü yapımcı eski sağlığına kavuşup eşi Gülşen Bubikoğlu ile Marmaris’e tatile gitti. Türker Bey ve eşi Gülşen Hanım önceki gece Dilara Endican’ın Söğüt Köyü’ndeki restoranı Barba Saranda’da yemek yedi.

Koronavirüse tekneli önlem

Tamek Holding’in patronu Melih Sipahioğlu’nun kızları Sema ile Selda mart ayında Covid–19’a yakalanmıştı. Uzun süre evlerinde karantinada kalan Sipahioğlu kardeşler sosyetedeki nam-ı diğer adlarıyla ‘Sipoş Girls’ bu hafta ailece mavi yolculuğa çıktı. Gece ve eğlence hayatını çok seven Sipahioğlu kardeşlerden Selda ile konuştum. “Annem, babam ve ablam Covid–19’a yakalanmaktan çok korkuyor. Biz de virüsten korunmak ve kalabalıktan uzak kalmak için tatilimizi teknemizde geçirmeye karar verdik. Mecbur kalmadıkça karaya ayak basmıyoruz” dedi.

Alaçatı’nın Sayfiye’si

İstanbul’un ünlü restoranlarından Papalina’nın sahibi Erhan Ece’nin, Alaçatı Marina içinde Sayfiye adında bir kebapçı açtığını duymuş ama gidememiştim. Önceki gece rezervasyon yaptırmadan gittiğim Sayfiye’nin tamamı doluydu. Mekandaki müşterilerin büyük çoğunluğu İstanbulluydu.

Bir masada modacı Neslihan Yargıcı ve arkadaşları diğer bir masada ünlü müzik adamı Garo Mafyan ile eşi Gülyüz Hanım ve Rıza Kocaoğlu oturuyordu. Ünlü modacı Hakan Akkaya, oyuncu Yılmaz Erdoğan da kebap yemeye gelenler arasındaydı. Kebapları, mezeleri, tatlıları harika. Yolunuz Çeşme’ye düşer, canınızda kebap çekerse Sayfiye aklınızda bulunsun.