Vatandaşın lehine olacak çalışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Şu anda 210 kw saatlik indirimli tarife ile 210 kw saatin üzerindeki tarife ile ilgili hususun düzenleneceği belirtiliyor. Bakan Dönmez, “Elektriğe ne zaman indirim gelecek? Elektrik faturaları düşecek mi?” sorularını yanıtladı…

ELEKTRİĞE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Elektrik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakerelerin yapıldığı bilgisini paylaşarak, 210 kw saat altı ve üstü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılabilecekleri sorduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Dönmez, özellikle STK ve derneklerden gelen yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, elektrikte 5 abone kurumunun olduğunu söyledi. İlkinin en düşük tarifeden yararlanan mesken olduğunu anımsattı.

Tarımsal sulama diye ayrı bir tarife gurubunun olduğunu, sanayi tarife grubunun var ve diğer abone grubunun olduğunu anımsatan Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının bu grupta olduğunu vurguladı. Dernek ve vakıf gibi STK’lerin meslek abonesine dâhil edilmesi yönünde bir karar alındığına dikkati çeken Dönmez, mesken abonelerinden faydalanmak isteyen STK’lerin aboneliklere giderek bu durumlarını bildireceklerini söyledi.

DERNEK, VAKIF STATSÜNÜDEKİ BÜTÜN KURULUŞLAR FAYDALANABİLECEK Mİ?

Dernek, vakıf statüsündeki bütün kuruluşların istisnasız bu imkândan faydalanabileceğinin altını çizen Bakan Dönmez, son faturasıyla beraber adres beyanı yaparak, dernek statüsünde olduklarını beyan etmeleri gerektiğini, bunu belgelendiren bir yazıyla gitmeleri durumunda abone grubunun değiştirilebileceğini aktardı.

KONUTLARDA LİMİTLERİN YÜKSELDİĞİ BİR TARİFE Mİ PLANLANIYOR?

Ocak ayı konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettiklerini ifade eden Dönmez, ocakta hanehalkı bazında ilk indirimli limitte kalan yani 210 kw saate kadar kalan hane sayısının toplam hanenin sayısının yüzde 64 çıktığını anlatarak, neredeyse 3’te 2’lik kısmının hiç aşmadığını açıkladı. Ancak yüzde 35’lik kısmının 210 kw saatin üzerinde tükettiği bilgisini paylaşan Dönmez, ocak ayının elektrik ve doğal gaz tüketiminin en yoğun olduğu aylardan birisi olduğunu anımsattı.

210 kw saate ilişkin olarak oranın izleneceği bilgisini paylaşan Dönmez, şubat ayı verilerine de bakılacağının altını çizerek, asıl üzerinde çalışılan 210 kw saate kadar olan kısımda başka bir imkân olup olunmayacağına bakılacağını belirtti.

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİM

Ticarethane grubunda yer alanlar için indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklayan Bakan Dönmez, ticarethaneler için hanelerde olduğu gibi bir kademeli sistem getirmeyi hedeflediklerini söyledi.