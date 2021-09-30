Ekonomi Elektriğe zam gelecek mi? EPDK'dan son dakika açıklaması...

Elektriğe zam gelecek mi? EPDK'dan son dakika açıklaması...

Ekonomi

Elektriğe zam gelecek mi? EPDK'dan son dakika açıklaması...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

30 Eylül 2021, Perşembe 22:42 Son Güncelleme:
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EPDK'dan yapılan açıklamada, Elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

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