Elektrik aboneleri dikkat! 8.4 milyon kişiyi ilgilendiriyor…

İstanbul Avrupa Yakası’nda oturan bir kişi aynı dağıtım şirketinin hizmet verdiği diğer illerde aboneliği olanlar, aynı uygulama üzerinden elektrikle ilgili işlemlerini istedikleri yerden 1-2 dakikada yerine getirme şansına sahip oldu.

7 ilde 8.4 milyona yakın müşteriye ve 14.6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in mobil uygulamaları, CK Enerji adı altında toplandı.

Bu yeni adımla birlikte İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’taki elektrik aboneleri, CK Enerji’nin mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek elektrikle ilgili işlemlerini birkaç dakika gibi kısa bir sürede yapabiliyor.

7 İLDEKİ ELEKTRİK TÜKETİCİLERİ AYNI UYGULAMA ÜZERİNDEN İŞLEM YAPIYOR

Mobil uygulamadaki yeni süreci değerlendiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, grup olarak yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarına işaret ederek mobil hizmetlerin tek çatı altında toplanmasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde tüketicilerin online işlemleri daha çok tercih etmeye başladıklarını anımsatan Utku Guruşçu, “Görevli tedarik şirketlerimizin her birinin mobil uygulaması mevcuttu. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan ancak Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat veya Yozgat’ta yazlığı, yayla ya da köy evi olan vatandaşlarımız da var. Yine iki ve üçten fazla aboneliği bulunan müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Bizim şirket olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Biz de bu hedefle üç görevli tedarik şirketimizin mobil uygulamasını aynı çatı altında birleştirdik. Şimdi bu 7 ilde yaşayan 8.4 milyonu aşkın abonemiz, saniyeler içinde mobil uygulamamızı akıllı telefonuna indirerek işlemlerini çok hızlı yapabiliyor. CK Enerji mobil uygulamasına girerek hem İstanbul Avrupa Yakası’nda hem de Sivas ya da Antalya’daki elektrik abonelikleri ile ilgili işlemleri 1-2 dakika içinde halledebiliyor. Birden fazla aboneliklerinin tümünün borç durumunu, aylık kullanımlarını görüp hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bulundukları yerden yapabiliyor” dedi.

1-2 SAATLİK ZAMAN KAYBINDAN KURTULUYORLAR

Yenilenen mobil uygulama ile çrneğin mobil uygulama üzerinden yeni abonelik başvurusu yapmak 2-2.5 dakika, abonelik işlemini iptal etmek ise 40 saniye ile 1 dakika sürüyor. Müşteri hizmet merkezlerinde bu işlemler ortalama 7-7.5 dakika sürse de Avrupa Yakası gibi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde işlem merkezine gidiş geliş süresi de eklendiğinde bu süre 1-2 saati buluyor. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’na, 2020 yılında 600 binin üzerinde yeni abonelik başvurusu yapılırken abonelik iptal başvurusu sayısı da 100 bini aşıyor. Bu da yüzbinlerce abonenin mobil uygulama ile zamandan nasıl tasarruf edeceğini ortaya koyuyor.

HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirebilen mobil uygulamasında tüketicilere sunulan hizmetler ise şöyle:

• Yeni abonelik başvurusu,

• Fatura ödeme ve borç takibi,

• Geriye dönük tüketim analizleri,

• Fatura görüntüleme,

• Kayıtlı elektrik aboneliklerine erişim,

• Abonelik iptali,

• Bilgi güncelleme,

• Hizmet noktası görüntüleme,

• Talep/öneri iletme.