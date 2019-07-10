Elektrik akımına kapılan 3 fil telef oldu
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yüksek gerilim hattıyla temas eden 3 fil telef oldu.
Yerel basındaki haberlerde, eyaletin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi.
SÜRÜ HALİNDE GEÇİYORLARDI
Bölgeden sürü halinde 20 filin geçtiği belirtilirken, elektrik akımına kapılan 3 filin köy sakinlerince bulunarak yetkililere haber verildiği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
HER YIL ORTALAMA 55 FİL TELEF OLUYOR
Hindistan'da her sene ortalama 50 ila 60 filin elektrik akımına kapılması sonucu telef olduğu belirtiliyor.