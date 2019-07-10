Elektrik akımına kapılan 3 fil telef oldu

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi

10 Temmuz 2019, Çarşamba 20:56
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Elektrik akımına kapılan 3 fil telef oldu

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yüksek gerilim hattıyla temas eden 3 fil telef oldu. 

Yerel basındaki haberlerde, eyaletin Jhargram bölgesinde 3 filin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olduğu bildirildi.

SÜRÜ HALİNDE GEÇİYORLARDI

Bölgeden sürü halinde 20 filin geçtiği belirtilirken, elektrik akımına kapılan 3 filin köy sakinlerince bulunarak yetkililere haber verildiği ifade edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

HER YIL ORTALAMA 55 FİL TELEF OLUYOR

Hindistan'da her sene ortalama 50 ila 60 filin elektrik akımına kapılması sonucu telef olduğu belirtiliyor.


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