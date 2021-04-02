Elektrik enerjisi 15 volta kadar insan vücudunu etkilemez. 15-50 volt arasında etkilemeye başlar, hatta çoğu zaman yaşadığımız çarpmalar bu kategoriye girer. Ancak 65 volttan sonrası tamamen tehlikelidir. Elektrik çarpılmalarına karşı alınması gereken önlemler alınmaz ise sakat kalma ya da ölüm tehlikesi oluşabilir.

NEDİR BU ÖNLEMLER?

- Günlük yaşantımızda bazen vücudumuzda elektrik hissederiz, iletken bir malzemeye değince ufak bir çarpma olur. Bu durumda eğer yanıcı, patlayıcı malzeme varsa ciddi kazalar olabilir.

-Kişi eğer elektrik işi ile uğraşıyorsa kalın lastik tabanlı ayakkabı ve kauçuk eldiven takmalı.

-Olası bir çarpma anında akımı iletmeyecek, kalın bir tahta gibi bir materyalin, platformun üzerine çıkılmalı.

-Sıklıkla iş yerlerinde yaşanan başka bir sorun vardır ki o da elektrik akımına kapılan kişinin akım ile hemen bağlantısı kesilemeyebilir. O kısa ve önemli sürede kişiye yardım edecek olan kimselerin de kendilerini tehlikeye atmadan, kemer, tahta ya da halat gibi nesnelerle kazazedeyi akımdan kurtarmaları gerekir.

-Evlerde banyoda, ıslak alanlarının yakınına saç kurutma makinesi veya elektrikli ısıtıcı konulmamalı.

-Evlerde ve işyerlerinde topraklı priz kullanılmalı.

-Cihazlar prize takılmadan evvel kapatılmalı, sonra fişe takılmalı.

-Çocuklar için özellikle koruma emniyet kapağı kullanılmalı.

-Evde elektrikle uğraşılacaksa önce sigortalar kapatılmalı.

-Islak elle elektrik anahtarları veya prizlere dokunulmamalı.

-Ampül duydan çıkartılarak temizlenmeli ve ıslak bez kullanılmamalı.

-En emniyetli yöntem elektrikçi çağırmak veya cihazı servisine götürmektir.

ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

-Elektrik çarpması esnasında ilk önce elektrik enerjisini kesin veya sigortayı kapatın.

-Elektrik çarpılan kişiye iletken malzemelerle müdahale etmeyin. Kemer, tahta, halat, lastik kullanın.

-Kazazedeyi ve kendinizi tehlike alanından uzaklaştırın.

-Kazazedenin dilinin geriye kaçıp boğazını tıkamamasına dikkat edilmelidir. Ağzında takma diş ve benzeri bir şey varsa çıkartın.

-Elektrik çarpan kişinin kalp atışına bakın, atış duyulmadığı takdirde kalp masajı yapın. Tabii bunun için ilk yardım eğitimi almanız şart!

-Kalp normal çalışıp kazazede nefes almaya başladıktan sonra masajı hemen bırakın.

-Eğer kişinin bilinci açık ve nefes alıyorsa kazazede sakinleştirilmeli. Ayaklarını yukarıya kaldırıp bir müddet uzatın.

-Kişide çarpmadan ötürü yanık oluşmuşsa mikrop kapmadan temiz bir bezle sarın. Yaraya merhem ya da krem sürmeyin, hemen acil sağlık ekiplerini olay yerine çağırın. Hastanın müşahedesi için bir sağlık kuruluşuna götürün.





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