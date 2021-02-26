Elektrik çarpmasına karşı önlem alın

YÜKSEK VOLTAJA DIKKAT

Elektrik çarpması tüm toplumlarda önlenebilir bir sorun olmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmelerin artmasıyla beraber, elektrik çarpmaları da daha sık rastlanan bir hastalık grubu olmaya başladı. Diğer kazalara oranla seyrek görülmekle birlikte, yüksek ölüm ve hastalık genellikle elektrik akım tipine ve temas yerine göre değişiyor. Eğer voltaj 1000 volttan küçükse düşük voltaj, 1000 volttan büyükse yüksek voltaj olarak adlandırılıyor. Elektrik çarpması, yetişkinlerde daha çok iş kazası, çocuklarda ise ev kazası olarak görülüyor. Ev kazalarında elektrik çarpmasına bağlı ölüm oranı yüzde 1 olarak belirtiliyor. Oysa iş kazalarında daha yüksek voltaja maruz kalındığı için bu oran yüzde 5-6’ya kadar çıkıyor.

ÇOCUK NASIL KORUNUR?

Evinizde topraklı prizi standartlara uygun kullanın.

Prizlerinizde çocuklar için özellikle korumalı emniyet kapağı olmasına dikkat edin.

Evde açık elektrik kablosu bırakmayın.

Elektrikli ev aletlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

Ampul değiştirirken sigortayı mutlaka kapatın.

Eski sigortaları onarmaya çalışmayın, yenileyin.

Çocukların prizleri karıştırabileceği çivi, tornavida ve keskin uçlu malzemeleri açıkta bırakmayın.

KIRIKLARA YOL AÇABILIR

Yüksek sıvı, elektriği daha iyi iletir. Kemiklerimiz, elektrik akımına karşı en büyük dirence sahip biyolojik dokudur. Sinirler ve damarsal yapılar düşük dirence, kuru ciltler yüksek dirence sahiptir. Ancak ıslak ve terli cildin çok az direnci vardır. Elektrik akımı vücutta izlediği yola göre organlara zarar verir. Hastalar genellikle acil servislere ciltte yanık şikayetiyle başvurur. Kemiklerde kırık ve çıkıklar görülebilir. Kalpte ritim problemleri, solunum durması da görülebilen durumlardır.

O SIRADA NE YAPMALI?

Olay yerinde öncelikle kurtarıcı güvenliği sağlanmalıdır. Soğukkanlı ve sakin olun. Önce elektrik akımı kesin. Tahta çubuk ya da iple elektrik temasını kesin, ardından hastanın yaşamsal bulgularını kontrol edin. Elektrik çarpmasında kesinlikle suyla müdahale etmeyin. Hastayı hareket ettirmeyin, hasar gören bölgeyi temiz bezle örtün ve 112 Acil’i arayın.

EVİNİZDE SİLAH MI VAR?