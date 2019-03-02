Cumhurbaşkanlığı kararı ile ihtiyaç sahibi hanelere elektrik desteği ödemeleri hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 milyon 22 bin haneye elektrik yardımı ödemeleri başlayacak. Elektrik yardımından yararlanmak isteyenler internette sıklıkla “Elektrik desteği ne zaman verilecek?” “Elektrik yardımından kimler yararlanabilir?” “Elektrik yardımı nasıl alınır?”soruları aratılıyor. İşte detaylar…

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturalarında yardımcı olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan uygulamaya göre verilen destek; 40,31 TL ile 80,63 TL arasında değişecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar elektrik desteği almak için başvurularını, yaşadıkları il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlar Müdürlükleri'nden yapacaklar. Elektrik desteğine hak kazananlar PTT üzerinden duyurulacak ve destek ödemeleri de yine PTT üzerinden yapılacak. Ödemeler, hak sahiplerinin geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz etmesiyle PTT üzerinden yapılacak.

DESTEK TUTARI FATURADAN DÜŞÜLECEK

5 bine yakın PTT iş yerinden yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen elektrik tüketim desteği kadar tutar faturadan düşülecek. Geçmiş dönemlerde yararlanılmaması koşuluyla geçmişe yönelik üç dönem boyunca ödeme yapılabilecek.

Elektrik tüketim desteği tutarı, hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı kadar olacak.



