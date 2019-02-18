Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleri ile ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek. Bugün itibarıyla su, doğalgaz, elektrik, telekom abonelikleri ile ilgili işlemler, e-Devlet sistemi ile entegre edilerek vatandaşa erişim kolaylığı sağlandı. Abonelikler de e-devlet üzerinden sonlandırılabilecek. e-Devlet üzerinden abonelik işlemi yapamayan vatandaşlar ise şube ve abonelik bayilerine giderek işlemlerini yüz yüze yapmaya devam edecek.

BÜROKRASİ BİTİYOR

2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. e-Devlet ile bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor.