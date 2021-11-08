Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı’na yeni personel alımından okulların kapanıp kapanmayacağına dair birçok önemli noktaya değinen Erdoğan, elektrik faturalarının düşmesine neden olacak bir karara daha imza attıklarını duyurdu.

TRT KATKI PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİSİ KALDIRILIYOR

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin yüzde 2’si TRT payıdır.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden yüzde 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden yüzde 1 olarak alınmaktaydı.)

ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ, NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL’lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3,25 TL daha az ödeyecek.