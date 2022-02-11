Elektrik faturaları için acil zirve bugün! İndirim olabilir

Elektrik faturalarına indirim talebi bakanlığı harekete geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dağıtım şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile bugün bir araya gelecek. Toplantıda ilk gündem maddesi elektrik fiyatlarına yönelik nasıl bir adım atılacağı olacak.

Elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bugün bir Zirve toplayacak. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri Enerji Bakanlığı ile bir araya gelecek. Şirketlerle ilk gündem maddesi elektrik fiyatlarına yönelik nasıl bir adım atılacağı olacak. Toplantıda elektrikteki maliyet hesabı, şirketlerin gelir ve borçları da değerlendirilecek.









"HEPSİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

1 Ocak 2022’den itibaren meskenlerde getirilen kademeli tarife kamuoyunda tartışma yarattı. 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Tepkilerden sonra 150 kw’lik sınır 210 kw’ye yükseltildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesine yüzde 126 zam, ticarethane tarifesine de yüzde 128 zam yapılmıştı. Ticarethane tarifesinde yer alan esnaf ise gelen faturalara tepki gösterdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın bir çalışma başlattığı anlaşıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de “Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler geliyor. Esnaflarımız, küçük işletmeler, yine birtakım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var, hepsini değerlendiriyoruz” demişti. Yapılan çalışmalarda esnafa yeni tarife, 210 kw’lik sınırın yükseltilmesi, yüksek kademe zam oranının düşürülmesi gibi alternatifler değerlendiriliyor. Ayrıca cemevlerinin elektrik faturalarının da çalışmalarda ele alındığı belirtiliyor.

DÜZENLEMENİN YAPILMASI BEKLENİYOR

Enerji Bakanlığı bugün saat 14.00’te 21 dağıtım firmasının üst düzey ismi ile bir araya gelecek. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetimleri de yer alacak. Toplantıda mevcut tarife ve etkileri, maliyet hesapları, dağıtım şirketlerinin gelir ve giderleri, borçları, yatırım planları ele alınacak. Ayrıca yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları da ele alınacak. Dağıtım şirketleriyle ilgili de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Şirketlerin ise kur ile ilgili endişelerini dile getirmeye hazırlandıkları, kurun mevcut borçlara etkisini anlatacakları, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) üzerinden daha ucuz elektrik satma gibi talepleri iletecekleri belirtiliyor.

HANE BAŞI 5 BİN TL DESTEK

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, 2021’de elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduklarını söyledi. Bu desteğin hane başı yaklaşık yıllık 5 bin lira olduğunu ifade eden Dönmez, dar gelirli vatandaşlara son 3 yılda 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar liralık destek sağlandığını belirtti.

HANGİ ADIMLAR ATILABİLİR?

Atılacak adımlar içinde kesin gözüyle bakılan, esnaf için getirilecek düzenleme. Ticarethane tarifesi yıl başında yüzde 128 oranında artırıldı. Konutlardaki kademeli Fatura gibi bir model esnaf için de söz konusu olabilecek ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil. Bu yılın başında konutlara kademeli tarife getirilirken, düşük tutulan 150 kw’lik sınır şubat başında 210 kw’ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalama tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. 210 kw’lik sınırın yükseltilebileceği belirtiliyor. Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127’lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor.

İNDİRİM OLABİLİR

Dağıtım bedelinin düşürülmesi de kulislerde konuşuluyor. Elektrikteki kayıp-kaçak, sayaç okuma, iletim sistemini kullanım ve dağıtım sistemini kullanım bedelleri dağıtım bedeli altında yer alıyor. Dağıtım bedeline de yıl başında yüzde 25 zam yapılmıştı. Bu kalemden de indirimin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.







