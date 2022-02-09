Ekonomi Elektrik faturaları için kademeli tarife önerisi! İTO Başkanı Avdagiç'ten öneri

Elektrik faturaları için kademeli tarife önerisi! İTO Başkanı Avdagiç'ten öneri

Ekonomi

Elektrik faturaları için kademeli tarife önerisi! İTO Başkanı Avdagiç'ten öneri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç 'Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz' dedi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını ve bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.

Avdagiç, pandeminin başlamasıyla birlikte Mayıs 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 7 aylık dönemde dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının yüzde 350’nin üzerinde yükseldiğini, aynı şekilde, petrol fiyatlarının da 35 dolar seviyesinden yüzde 160’ın üzerinde artışla 90 doların üzerine çıktığını kaydetti.

Şekib Avdagiç, “Kömür fiyatlarındaki artış bile 3 katına ulaştı. Enerjideki bu artış, küresel ekonomide, 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğalgaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık ki, yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır” diye konuştu.

İHA


İlgili Haberler
Sigara içen her dört kişiden birinde KOAH görülüyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
SSK’dan daha erken emeklilik mümkün
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Pahalı kaskoya alternatif
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Aşk ve para testi
Özlem Denizmen
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER SMA ilaçlarıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama: Artık zorunlu değil