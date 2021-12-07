Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulaması! Bakan Dönmez tarih verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada ''2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.'' dedi.
07 Aralık 2021, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:
Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.
DHA