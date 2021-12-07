Ekonomi Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulaması! Bakan Dönmez tarih verdi

Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulaması! Bakan Dönmez tarih verdi

Ekonomi

Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulaması! Bakan Dönmez tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada ''2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.'' dedi.

07 Aralık 2021, Salı 20:12 Son Güncelleme:
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Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.

DHA

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