Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum. Affını isteyen Gül kardeşimize samimi gayretleri için teşekkür ediyorum. Her görev gibi Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak ülkemizi lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihai hedefine ulaştıracağız.

Son haftalarda yağan kar ile bu yıl için rahat bir nefes aldık. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları belediyeler kendi sorumluluk alanındaki yolları açık tutmak için harekete geçti. Mücadelenin etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşayanlar oldu. Tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

2022’de tarımsal destekleme ödemesini, 3,2 milyar liralık ilave ile 29 milyar liraya çıkardığımızı müjdesini de çiftçilerimize paylaşmak istiyorum.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME

İran'la aramızdaki doğal gaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğal gaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğal gaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğal gaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının attıklarına yönüne şikayetler sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerinin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz.

ATAMA

2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleştirmelerini şubat ayında yapacağız.

KREDİ MÜJDESİ

(Üç yeni destek paketi) İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI

Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz.



