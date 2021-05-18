Elektrik faturalarını düşürün! Ayda 45 lira...

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma ile birlikte 17 gün boyunca evlerdeydik. Günlük rutinlerimizin aniden farklılaştığı ve zamanımızın önemli bir kısmını evde geçirmek zorunda olduğumuz bu süreç, elektrik faturasının yükselmesine neden oldu. Evde televizyon izleme ve bilgisayar kullanma süreleri de arttı. Örneğin, F sınıfı bir HD televizyon haftada 5 gün günde 13 saat izlendiğinde ayda 8 TL, bir dizüstü bilgisayar haftada 5 gün günde 8 saat çalıştığında ayda 37 TL elektrik harcıyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com kurucusu Çağada Kırım, evlerde uygulanabilecek basit ama etkili tasarruf önlemleriyle evlerde geçirdiğimiz zaman sürecinde elektrik faturalarının düşürülebileceğini söyledi. Peki, 17 günlük kapanma ile birlikte evlerde elektrik tüketimi ne kadar arttı ve bu durum elektrik faturalarına nasıl yansıyacak?

AYDA 37 LİRA HARCIYOR

Günlük rutinlerimizin aniden farklılaştığı, zamanımızın önemli bir kısmını evde geçirmek zorunda olduğumuz bu süreç, herkesin yeni alışkanlıklar edinmesine ve davranışlarında değişikliklere yol açtı. Salgın nedeniyle özellikle televizyona ve haber kanallarına olan ilgi de artıyor. Sağlık için evlere kapanmak zorunda kalmanın küçük büyük herkesi televizyon karşına geçirdiğini söyleyen elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com’un yaptığı açıklamaya göre, insanlar evde kaldıkları süre boyunca günde ortalama 11 saati televizyon izleyerek geçiriyor. Söz konusu bu süreye evdeki çocukların EBA’da ders izlemeleri de eklendiğinde, televizyon başında geçen zaman 2 saat daha artıyor. Haftada 5 gün günde 13 saat TV izlenen bir evde ortalama bir F sınıfı HD TV’nin saatte maksimum 1,56 kilovatsaat elektrik tükettiği düşünülüp bir hesaplama yapıldığında, bu tüketim faturaya ayda 8 TL, yıllık bazda ise 96 TL olarak yansıyor. Televizyonun yanı sıra, pandemi nedeniyle evlerden çalışıldığı için bilgisayarlar da elektrik tüketimini önemli oranda artırıyor. Evden çalışan biri haftanın beş günü ortalama sekiz saat dizüstü bilgisayar kullanıyor ve bu tüketimle faturaya ayda 37 TL daha ekleniyor. Tabii donanımı daha güçlü bir bilgisayarda ise bu tutar 50 TL’ye kadar yükseliyor.

EN ÇOK ELEKTRİK TÜKETEN FIRIN

Pandemi nedeniyle evde ve doğal olarak mutfakta geçirilen zaman arttı. İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandı. Mutfakların olmazsa olmazı fırın da en çok elektrik harcayan ev aletleri arasında bulunuyor. Evden çalışırken öğlen yemekleri evde yendiğinden, fırın ya da ocak fazladan kullanıldı. Bu durum günde 1 saat daha fazla elektrik tüketilmesine neden oldu. Bir ocaklı fırının günde 2 saat çalışması faturaya ayda 23 TL olarak yansırken, her gün ekstra 1 saat daha çalışması ise 11 TL ek maliyet demektir. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinin evde yenmesi dolayısıyla bulaşık makinesi de çok kullanılıyor. Ekonomik programda kullanılan A+ enerji sınıfı bir bulaşık makinesi, aylık ortalama 10 TL tutarında 25 kilovatsaat elektrik harcıyor. Kapanma döneminde, bulaşık makinesi kullanımının 2 katına çıktığı göz önüne alındığında maliyet de 2 kat artmış oluyor.

AYNI ANDA YANAN 2 AMPÜLÜN MAALİYETİ GÜNLÜK 14 LİRA

Pandemi nedeniyle insanlar güne daha geç başlıyor ve günü daha geç bitiriyor. Bu durum günlük enerji kullanımının daha geç saatlere kaymasına neden oluyor. Dolayısıyla geç kapanan lambalar faturaları şişiriyor. 23 Watt’lık bir LED ampul, 8 saatte 7 TL elektrik harcıyor. Aynı anda 2 ampul 8 saat çalıştığında ise bu maliyet günlük 14 TL’yi buluyor.

FATURANIN YARISI ELEKTRİKLİ ALETLERİN

Evlerdeki elektrik tüketiminin yarısı sürekli kullanılan beyaz eşyalardan oluşuyor. 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması gereken D sınıfı bir buzdolabı, toplam elektrik tüketiminin yüzde 3’ünü, düzenli kullanılan klima ise yüzde 38’ini oluşturuyor. D sınıfı bir buzdolabının elektrik faturasına yansıması aylık olarak yaklaşık 7 TL olurken, günde sekiz saat kullanılan bir ev tipi klima için tüketiciler 490 TL ödüyor. Bu tüketime çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon ve küçük ev aletleri de eklenince, klima kullanılmayan bir evde elektrikli aletlerin harcadığı elektrik, faturanın ortalama yüzde 49.9’u gibi çok büyük bir kısmını oluşturuyor.

“Evde geçen sürenin artmasıyla birlikte evlerdeki elektrik tüketimimiz arttı. Çünkü hepimiz evdeyiz ve sürekli tüketiyoruz. Ancak bazı ufak tasarruf önlemleriyle evdeki elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz.” diyen Kırım, püf noktaları şöyle sıraladı:

Tasarruflu enerji tüketimi için yaşam biçiminizi değiştirin. Gereksiz yere yanan lambaları söndürün. Odadan çıkarken elektriği mutlaka kapatın.

Bulaşık makinesinde birkaç bulaşık birikti diye hemen çalıştırmak yerine tam olarak dolunca çalıştırın.

Çamaşır makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmak fazladan elektrik harcanmasına neden olur. Mümkünse genellikle 30 derecede ve tam kapasite çalıştırın.

Yemeğinizi soğumadan buzdolabına koymayın. Buzdolabının kapısını açık bırakmayın.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları mutlaka A enerji sınıfına dahil ürünlerden seçin.

Kullanmadığınızda fişleri prizlerden çekin. Evden uzun süreliğine çıkarken, elektrikli ev aletlerini enerji bağlantı noktasından kapatın.

Bilgisayar ve televizyon benzeri cihazları açık bırakmayın çünkü bekleme modunda dahi enerji tüketmeye devam eder.

Klimayı belirli bir ısıya sabitleyerek kullanmak, sürekli ısı değiştirerek kullanmaktan daha tasarrufludur. Bu nedenle sabit bir ısı seçin ve o ısıda kullanın.

Bahar aylarıyla birlikte güneş kendisini hissettiriyor. Bu durumun keyfini yaşayın ve perdelerinizi açarak güneşin hem evinizi ısıtmasına hem de aydınlatmasına izin verin.

Kahve ya da çay yapacağınızda su ısıtıcınızda ihtiyacınız kadar su kaynatın, gereksiz yere fazla su bulundurmayın.

Evde en çok elektrik tüketen eşyalar arasında çamaşır kurutma makinesi yer alıyor. Yazın kurutma makinesi kullanmayın.

Her zaman tasarruflu ampuller tercih edin.



