Elektrik faturalarındaki atılması beklenen yeni adımla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Henüz net bir şey yok, esnaf ve küçük işletmelerin taleplerini değerlendiriyoruz. Şubat başı itibarıyla Azerbaycan bize artışı sağladı. O ilave artış hala sürüyor. Belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından ve esnaftan gelen talepler var. Ekiplerimiz çalışıyor bitince kamuoyuna paylaşılacak. Şu anda ne elektrikte ne doğal gazda bir kısıntı söz konusu değil."

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