Siyaset Elektrik faturalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: KDV yüzde 1'e indirilsin!

Elektrik faturalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: KDV yüzde 1'e indirilsin!

Siyaset

Elektrik faturalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: KDV yüzde 1'e indirilsin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak 'Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak. Derhal ama derhal KDV yüzde 1'e indirilsin.' dedi.

10 Şubat 2022, Perşembe 07:28 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Aylardır bu günlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta kara kış fonu çağrısı yaptım. Dinlemediler" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var. Yüzde 5 elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak. Derhal ama derhal KDV yüzde 1'e indirilsin" diye konuştu.

"Halkın belediyelerine seslenmek istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Askıda fatura hareketinizi bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım" çağrısında bulundu.

‘FATURAMI ÖDEYECEĞİM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, video mesajında, "Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini de kullandı.


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