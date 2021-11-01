Ekonomi Elektrik faturası borcu olanlara iyi haber! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Elektrik faturası borcu olanlara iyi haber! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Ekonomi

Elektrik faturası borcu olanlara iyi haber! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Sepaş Enerji, gecikmiş fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Yaklaşık 50 bin abonenin 2021 yılı öncesine ait icralık borçlarına, 30 Kasım’a kadar faiz affı uygulanacak.

01 Kasım 2021, Pazartesi 11:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şirket, icralık borçlardaki faiz affı uygulamasını bir kez daha hayata geçirdiğini duyurdu. Kampanya kapsamında, 2021 yılı öncesine ait icra takibindeki elektrik borçlarının gecikme faizleri tamamen silinecek.

YAPILANDIRILAN BORÇLARDAN GECİKME FAİZİ ALINMAYACAK

Sepaş Enerji, 2021 yılı öncesinden kalan ve icra takibine uğrayan elektrik faturası borçlarının yapılandırılması durumunda gecikme faizlerinin alınmayacağını açıkladı. 1 Kasım Pazartesi günü başlayan kampanya ile pandemi etkisinde geçen 2020 ve öncesine ait icralık fatura borçlarından gecikme faizi alınmayarak aboneler için ödeme kolaylığı sağlanacağı duyuruldu. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Kasım tarihine kadar 0535 340 59 91 ve 0531 954 47 01 telefon numaralarını arayarak yapılandırma başvurularını kolayca yapabilecek.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hayallerdeki SUV
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkınız var
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Eve değer katıyor, para cepte kalıyor! Enerji israfına 'Yalıtım'lı önlem
Bilal Emin Turan
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
29 adımda finansal özgürlük
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elektrik ve yakacak yardımı yapılacak! Bakan duyurdu