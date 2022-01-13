Elektrik faturası nasıl hesaplanır? EPDK fatura hesaplama sayfası

EPDK fatura hesaplama sayfası üzerinden elektrik faturaları kontrol edilebiliyor ve hatalı faturalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na şikayet edilebiliyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, hatalı faturalara göz yummayacaklarını ve süreci takip edeceklerini kaydetti. Açıklamanın ardından pek çok kişi ‘Elektrik faturası nasıl hesaplanır?’ araştırması yapmaya başladı. İşte EPDK fatura hesaplama sayfası ve fatura hesaplama işleminin adım adım yapılışı...

ELEKTRİK FATURASI NASIL HESAPLANIR?

Arama motoruna EPDK fatura hesaplama yazın.

Karşınıza çıkacak sayfada da EPDK sitesine giriş yapın

Açılan sayfanın üst bölümünde yer alan ‘Fatura Hesaplama’ alanına tıklayın.

Açılan yeni sayfada yer alan bölüme faturanızın üzerinde bulunan ‘İlk Okuma Tarihi’ni yazın, ardından ‘Son Okuma Tarihi’ alanı açılacaktır. Açılan alana da son okuma tarihini girin.

Bu bölümü de tamamladıktan sonra tarife bölümü açılacaktır. Buraya da faturada bulunan ‘Tüketici Grubu’ bölümünde bulunan tarife girilerek ‘Tüketim Miktarı’ bilgisini ekleyin.

İşlemin tamamlanmasının ardından hesaplama gerçekleştirilir ödemeniz gereken tutar karşınıza çıkar.