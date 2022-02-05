Elektrik faturasında flaş karar: Ara tarife formülü...

Elektrik faturalarıyla ilgili yeni gelişme... Elektrikte ticarethane ve konut tarifesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Küçük esnafın bir süre önce gündeme taşıdığı elektrikte "özel esnaf tarifesi" uygulanması için çalışma başlatıldı. Esnafa elektrikle ilgili yeni bir paket geliyor. Böyle bir çalışmayı doğruladığını belirten Murat Çiçek'in duyurduğu paket henüz şekillenmedi. Yeni tarifenin ciroya göre mi, tüketilen elektriğe göre mi belirleneceği, yoksa sadece esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı esnaf için mi uygulanacağı yapılacak çalışma sonrası netleşecek.

İKİ KADEMELİ TARİFE DEVREDE

Mevcut uygulamada elektrik tarifesinde 'mesken' ve 'ticarethane' ayrımı yapılıyor. Her iki kesim için farklı tarife uygulanıyor. Ayrıca konutta da 'az tüketenden az, çok tüketenden çok' esasına göre iki kademeli tarife devrede.

ARA TARİFE FORMÜLÜ!

Akşam'ın haberine göre; Halen esnaf ise 'ticarethane' tarifesinden fatura ödüyor. Şayet yeni paket hayata geçerse esnafın elektrik faturası sanayiciye göre düşecek. Faturadaki düşüş ise meskenlerde olduğu gibi kademeli bir tarife veya 'konut' ile 'ticarethane' arasında ara tarife formülü ile sağlanacak.

210 KİLOVATSAATE YÜKSELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. 210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı. Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: ESNAFA ÖZEL TARİFE UYGULANMALI

TESK Genel Başkanı Palandöken, yapılan zamlarla esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını belirterek, “Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken, kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi” dedi.